“Cosa andrebbe cambiato al Grande Fratello Vip”, parla Simona Ventura

Simona Ventura intervistata da TAG24 ha commentato la settima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, svelando che bisognerebbe – secondo il suo punto di vista – cambiare qualcosa.

Non saprei che dire sul GF Vip. Trovo Alfonso Signorini molto bravo, tra tutti i conduttori lui è riuscito a tirare delle dinamiche interne con pochissimo materiale umano. Non ha più gli ospiti di una volta con nomi altisonanti, per questo sta facendo un risultato straordinario.

Il Gf è arrivato alla 23esima edizione, secondo me bisognerebbe dare il via a un cambiamento. Il futuro del reality, anche se fa schifo a tutti, potrebbe essere registrato sullo stile di Temptation Island con il montaggio a dare maggiore ritmo.