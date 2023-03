GF Vip, la finale ideale secondo Ginevra: il vincitore è tra i Vipponi citati?

Man mano che si avvicina sempre di più la finale del GF Vip, sia i concorrenti nella Casa di Cinecittà che gli ex Vipponi avanzano pronostici sul possibile vincitore. Chi saranno i nomi che troveremo proprio nell’ultima puntata del GF Vip 7?

GF Vip, Ginevra ed il pronostico sulla “sua” finale

Oltre agli appassionati di scommesse, ci sono anche gli ex Vipponi che ad oggi hanno seguito con attenzione le varie tappe di questa infinita settima edizione del GF Vip. Ginevra Lamborghini è una di loro e tramite i social ha fatto sapere il suo personalissimo pronostico.

Come sarà la finale del GF Vip? Chi saranno i protagonisti? Un nome ad oggi, è certo: Oriana Marzoli. La venezuelana, come sappiamo, ha già guadagnato il suo posto in finale nel corso dell’ultima puntata. Ginevra però ha svelato altri nomi che, a suo dire, potrebbero aggiungersi:

A prescindere dal vincitore vorrei vedere in finale Nikita, Andrea, Daniele e pure Antonella.

Potrebbero essere davvero loro i finalisti del GF Vip 7? Ed in particolare, tra loro potrebbe esserci il nome del vincitore?