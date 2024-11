Benedetta Porcaroli, chi è la fidanzata di Riccardo Scamarcio: tutte le curiosità sulla sua vita privata

Riccardo Scamarcio, l’attore pugliese che ha conquistato il cuore di milioni di italiani, sarà protagonista di un’intervista esplosiva nella prima puntata della nuova stagione di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. L’appuntamento, andato in onda martedì 19 novembre 2024, ha visto l’attore 45enne aprirsi come mai prima d’ora, toccando temi scottanti e rivelando dettagli inediti della sua vita privata e professionale: chi è la sua attuale fidanzata?

Benedetta Porcaroli, chi è la fidanzata di Riccardo Scamarcio

Uno dei momenti più attesi dell’intervista riguardava la vita sentimentale dell’attore. Scamarcio ha finalmente rotto il silenzio sulla sua relazione con Benedetta Porcaroli, confermando: “Sì, sono innamorato”. Questa dichiarazione arriva dopo mesi di speculazioni e avvistamenti della coppia, culminati con la loro apparizione mano nella mano al red carpet della Festa del Cinema di Roma 2024.

L’attore ha anche commentato le recenti dichiarazioni di sua madre, Irene Petrafesa, che si era detta entusiasta della nuova coppia. Con un sorriso, Scamarcio ha affermato: “Le è stata estorta”, riferendosi all’intervista rilasciata dalla madre, ma confermando implicitamente la serietà della relazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Porcaroli (@bennipi)

Il passato turbolento e le esperienze sul set

Scamarcio non si è tirato indietro nemmeno quando si è trattato di parlare delle sue esperienze passate. Ha ricordato la famosa scena hot con Monica Bellucci nel film “Manuale d’Amore 2” del 2007, definendola un’esperienza “morbida”, ma complicata: “Sette ore a fingere un amplesso, cioè a un certo punto uno si stanca, siamo fatti di carne ed ossa… Uno può avere anche delle reazioni involontarie”.

Carriera e controversie

L’intervista ha toccato anche temi più delicati, come il rapporto di Scamarcio con l’industria cinematografica italiana. L’attore ha ammesso di aver “pestato i piedi” a molte persone influenti nel settore, specialmente da giovane. “Hanno vinto tutti”, ha dichiarato, riferendosi ai premi che non ha mai ricevuto in Italia, “è chiaro che non devi pestare i piedi a quelli sbagliati […] Quando è capitato sono andato a lavorare all’estero e ho fatto calmare le acque”.

La confessione shock sulle droghe

Uno dei momenti più controversi dell’intervista è stato quando Scamarcio ha parlato apertamente del suo rapporto con le sostanze stupefacenti. “La droga la conosco bene. Ho provato quasi tutto, non è mai diventata una dipendenza”, ha rivelato l’attore, suscitando reazioni contrastanti sui social media.

Il futuro di Scamarcio

Nonostante le rivelazioni scioccanti, Scamarcio sembra essere in una fase positiva della sua vita. “Il mio lato oscuro? Ultimamente tendo al bianco. Ho raggiunto la pace dei sensi”, ha dichiarato, suggerendo una nuova maturità e serenità.