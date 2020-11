I rapporti tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis non sarebbero dei migliori, parola di Very Inutil People che sull’argomento è intervenuto parecchie volte. C’è da dire che l’argentina, di recente, ha affermato di non avere nulla contro l’ex di Andrea Damante.

Belen Rodriguez ha “scippato” un lavoro a Giulia De Lellis?

Dicono che i miei rapporti con Giulia De Lellis siano pessimi? Con lei non ho alcun problema, non la conosco personalmente.

Queste le parole di Belen intervistata da FQMagazine. Nel frattempo, proprio oggi, il mio amatissimo Very Inutil People, ha tirato in ballo nuovamente la questione svelando altri retroscena:

Le ragioni del loro astio sarebbero lavorative. L’antipatia nutrita reciprocamente da Giulia e Belen affonderebbe le radici nel fatato mondo del make-up. (…) Ad oggi è possibile ritenere che la goccia che abbia fatto traboccare il vaso, facendo perdere le staffe a Giulia De Lellis, sia stata una collaborazione. Una collaborazione soffiata alla ragazza del popolo proprio da Belen Rodriguez.

A quanto pare, la collaborazione che avrebbe creato una guerra fredda riguarderebbe Diego Dalla Palma:

Il truccatore ed imprenditore classe 1950 ha appena lanciato un nuovo set di prodotti make-up in collaborazione con Belen Rodriguez. E proprio questo progetto sarebbe stato fatale nella querelle De Lellis-Rodriguez. Dopo svariati rinvii, l’imprenditore e Belen hanno reso nota la collaborazione solo poche settimane fa.

Inizialmente, secondo Very Inutil People, questo progetto sarebbe dovuto finire nelle mani della De Lellis ma Belen le avrebbe “scippato” il progetto: