Chiara Maria Mannarino, ex fidanzata di Antonino Spinalbese, ha commentato la nascita della piccola Luna Marì, la figlia avuta dalla showgirl argentina Belen Rodriguez.

“Antonino è una persona molto dolce e protettiva. Sono sicura che sarà un bravo papà”, questo il breve commento rilasciato a FanPage che l’ha contattata.

La storia d’amore tra Chiara Maria e Antonino si è conclusa nel 2019. Dopo la rottura e l’incontro con Belen, Spinalbese non si sarebbe più fatto sentire dalla sua ex.

Delusa dall’atteggiamento di Antonino, Chiara ha comunque regalato all’ex fidanzato parole di stima intervistata da DiPiù:

Belen Rodriguez, proprio dopo alcune dichiarazioni sui social dell’ex, l’avrebbe anche chiamata, così come dichiarato tra le pagine del settimanale:

Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella telefonata fuori luogo. Ho detto a Belen: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?” A quel punto non ci siamo più sentiti.