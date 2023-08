“Belen e Stefano presto torneranno insieme”, ecco chi sta per intervenire: la previsione

Belen Rodriguez e Stefano De Martino torneranno insieme, parola del settimanale Nuovo TV. A quanto pare, come vi avevano precedentemente scritto, ci sarebbe pure lo zampino di Maria De Filippi nella possibile pace da riconquistare in questi mesi (sarà vero?).

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti pubblica la nuova copertina del suo settimanale mettendo l’ex coppia bene in vista: “Belen e Stefano, non è finita: presto torneranno insieme! Maria lavora già per farli ricucire”.

E al suo interno si legge:

Lei vede un altro e lui è in vacanza con il figlio Santiago. Tra loro però non è finita, torneranno presto insieme. Maria lavora già per farli ricucire. Lei è una delle poche che può riuscirci. Maria De Filippi per loro è come una mamma, sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare.

C’è dell’ottimismo nell’aria: cosa ne pensate?

“Ecco cosa mi ha detto Belen su Stefano De Martino”, la bomba di Corona: tradimenti e rivelazioni scottanti https://t.co/D1bmDaq1oV — BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 26, 2023