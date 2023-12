Le coppie Vip che si sono lasciate, quest’anno, sono molteplici e l’argomento è stato affrontato anche nel corso dell’ultima puntata del 2023 de La Vita in Diretta. Non solo Ilary Blasi e Francesco Totti, ma anche Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, Tiziano Ferro e Victor Allen, Elisabetta Canalis e Brian Perri, fino a Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Belen e Antonino, cosa ne pensano i Vip

I Vip, come sappiamo, hanno affrontato le rispettive separazioni in modo differente. Alessandra Mussolini, ospite in studio, ha ritenuto che chiunque voglia lavare i panni in pubblico ha il diritto di farlo. Ecco le sue parole riprese anche dai colleghi di Biccy.it:

Quando tu a un certo punto ti senti di dover condividere sui social o con chi vuoi, lo devi fare. Perché ti togli un peso, lo guardi e lo analizzi. Se lo tieni dentro non lo vedi. Se tieni il rospo in corpo si ingigantisce.

Anche Valeria Marini la penserebbe nella stessa maniera. Al centro della discussione, inevitabilmente, anche lo scontro social tra Belen ed il suo ex Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì. Sulla scelta di litigare pubblicamente, però, non tutti gli ospiti hanno condiviso il comportamento dell’ex coppia. Ad esporre i propri dubbi è stata Pamela Prati:

Sarebbe meglio chiarire le proprie posizioni nelle sedi opportune. Poi nel loro caso ci sono anche i bambini di mezzo e quindi è una cosa molto delicata. Forse certe cose così delicate andrebbero viste nelle sedi giuste.

Secondo Stefania Orlando, meglio andare dallo psicologo o sfogarsi con l’amica del cuore (che poi, insomma, non sarebbe proprio la stessa cosa, giusto per rendere giustizia e onore al ruolo della psicoterapia). A suo dire, “le coppie comuni non sono così e non lo fanno”, ma in realtà mi tocca contraddirla. Sui social coppie comuni e non spesso si comportano esattamente nello stesso modo.

Barbara Alberti, infine, ha dato la sua personale opinione parlando di “guardoni ed esibizionisti” e trovando il binomio perfetto: