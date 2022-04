Anche Ilary Blasi si è sottoposta al gioco del “Passaparolaccia” de Le Iene e per alcuni personaggi ha associato una parola. A lei sono toccati volti noti del calibro di Belen Rodriguez, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Michelle Hunziker, Alfonso Signorini, Barbara d’Urso, Fabrizio Corona, Francesco Totti. Cosa avrà detto sui personaggi in questione?

Ilary Blasi ed il suo commento su Barbara d’Urso, Belen, Corona e…

La prima persona in questione, Ilary Blasi ha spiegato di conoscerla da circa 20 anni: “C’è sempre stata simpatia tra noi sì. Affetto? Beh, no, è troppo impegnativo. Se abbiamo litigato? No. Non ho mai voluto darle uno schiaffo. Non siamo mai uscite insieme, ma la conobbi in una vacanza. Non le ho mai confidato un mio segreto. Professionalmente l’apprezzo e mi piace il suo modo di lavorare, è una grande professionista. Non prenderei il suo posto, siamo due generi diversi. Non c’è nulla che le invidio e non penso che lei mi invidi nulla. Se guadagna molto più di me? Penso di sì. Se ha sempre parlato bene di me? Secondo me sì”.

Non hanno avuto un flirt in comune né sarebbe gelosa di lei. Se dovesse descriverla con una parola dice “professionista”. Si tratta di Barbara d’Urso?

Seconda persona: potrebbe essere Michelle Hunziker? “La stimo professionalmente, se è più brava di me? Siamo diverse. E’ molto più colta di me, molto più influente di me, non mi sembra che mi abbia mai fatto del male. Di persona è molto più simpatica, è ironica, non ci ha mai provato con me. Ci siamo chiamate per farci i complimenti”. Una parola: molto intelligente.

Terza persona: “Non ci ha mai provato con me né l’ho baciata. Non è brutto ma non ci ha mai provato con me. Il suo modo di lavorare? Ah, lavora? Di me dice in giro tante cose! Credo abbia il 50% di amici e 50% di nemici e credo che abbia fatto soffrire e sofferto 50 e 50”. Lo descriverebbe “furbo”: si tratta di Fabrizio Corona?

Quarta persona: “Non la conosco benissimo, come professionista le darei 7. Ci conosciamo da pochissimo ma sono invecchiata di più io. Ci siamo baciate, voto? Un 6. Non è la numero 1 nel lavoro ma il suo difetto è che è molto bella. Se mi ingelosisco? Insomma…”. Lei potrebbe essere Belen Rodriguez, descritta con una parola: “Wow!”.

Quinta persona è secondo Ilary Blasi un vero professionista: “Abbiamo lavorato insieme e mi ha sempre trattata con rispetto. Mai arrogante. Non ci ha mai provato nè ci siamo baciati, canta molto bene. A volte lo sento ancora”. Una parola? “Showman”: potrebbe essere Gerry Scotti?

Sesta persona: “Lo conosco da 20 anni, è invecchiato peggio lui. Se ci siamo baciati? E’ capitato. Gli do 10, è permaloso, non accetta le prese in giro, è simpatico. Di lui invidio la moglie. Non ci siamo fatti del male neanche senza volerlo”. Una parola per descriverlo: “fantasista”. Si tratta sicuramente di Francesco Totti.

Ottava persona: “La stimo professionalmente, è più brava di me, forse meno sexy. In questo momento mi adora. Forse ha sofferto un po’. Come professionista gli do 9, l’ho baciato con la lingua. Non andrei oltre, preferisco altri generi”. La descrive con la parola “teutonica”: Alfonso Signorini?

Ultimo personaggio: “Professionista? 7. Sex appeal? Senza sex. Ci conosciamo da 10 anni, è invecchiato peggio lui. Non ci ha mai provato ma io ci ho fatto un pensierino. Se l’ho baciato? Non mi ricordo. Senza vestiti? E’ tutto crollato. Mio marito potrebbe essere geloso. Una parola per descriverlo? Tinto”. Ovviamente è Teo Mammucari.