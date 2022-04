Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, è l’unica della famiglia che ad oggi non ha ancora ceduto al fascino dei reality show. Tutti, infatti, hanno preso parte almeno una volta ad un reality – nel dettaglio il GF Vip e l’Isola dei Famosi -, dai figli al marito. Tutti, appunto, tranne lei.

La mamma di Belen Rodriguez e i reality: perché non la vedremo mai

Vedremo mai la mamma di Belen Rodriguez in un reality? La risposta è no ed a confermarlo è stata la stessa Veronica Cozzani, ieri ospite dell’Isola Party. Il motivo, che per qualcuno potrebbe apparire bizzarro, in realtà è più che comprensibile ed ha a che fare con la gestione del bagno:

Non farò mai un reality, il tema del bagno mi trattiene. Per questo non andrò mai all’Isola dei Famosi né al Grande Fratello Vip.

Le telecamere, la mancanza di privacy e il bagno da condividere con altre persone, dunque, continueranno ad essere i motivi per i quali Veronica Cozzani non cederà mai, neppure in compagnia della figlia Cecilia. Ma c’è anche un altro motivo per il quale non si sentirebbe a suo agio:

Sono troppo buona per farli.

Le parole di Cecilia Rodriguez

Qualche tempo fa la figlia Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, aveva spiegato come mai proprio la madre non aveva ancora preso parte ad un reality:

La mamma perchè no? Ma no, lasciamola a casa che ne abbiamo tanto bisogno di lei.

