L’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle fa ancora discutere a distanza di tempo. Ecco perché, interpellato sulla faccenda, si è espresso in merito anche Guillermo Mariotto, uno dei giudici dello show condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le stelle, lite Todaro-Carlucci: Mariotto interviene

“Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quasi ti dice che mutande metterti”, ha commentato Raimondo Todaro proprio di recente.

Queste dichiarazioni non sarebbero piaciute a Guillermo Mariotto.

Per questo motivo, il giudice di Ballando con le Stelle, ha deciso di dire la sua interpellato tra le pagine del settimanale Mio:

Milly è figlia di un generale, è vero che controlla tutto, ogni cosa e fa bene a farlo anche perché se si lasciano al caso determinate cose si rischia che non vadano bene. Lei lavora in modo spropositato, sta attenta a ogni minimo dettaglio. Come può pesare? Al contrario, è rassicurante. Se succede qualcosa, lei lo sa gestire, ma gioca d’anticipo perché non accada.

Poi la stoccata a Raimondo Todaro:

Quando è uscito di scena, nessuno se n’è accorto. Onestamente non ho sentito il vuoto perché il programma si riempie di tante cose e questo dimostra che siamo tutti utili ma nessuno indispensabile. Non ne abbiamo sentito la mancanza, forse perché è arrivato Vito Coppola che è stato un terremoto di bravura.

Proprio in riferimento a Vito Coppola, quest’anno sarà assente anche lui dopo aver accettato una proposta di lavoro all’estero. In pista non vedremo neppure Stefano Oradei mentre Simone Di Pasquale e Sara Vaira diventeranno commentatori a bordo campo. Ritroveremo dopo la gravidanza Veera Kinnunen.