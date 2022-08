Nelle prossime settimane riparte la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2022, lo show condotto da Milly Carlucci sulla prima rete Rai. Ancora una volta la trasmissione dovrà vedersela con un altro programma di successo in onda in contemporanea sulla rete ammiraglia Mediaset, ovvero Tu si que vales con Maria De Filippi e tutta la sua vincente squadra. Dopo aver conosciuto il cast di concorrenti (ancora non del tutto ufficiale), quali sono le novità sul piano dei maestri di ballo?

Ballando con le Stelle 2022: tutti i ballerini professionisti che hanno detto addio

A parlarci dei ballerini professionisti di Ballando con le Stelle 2022 e degli addii che vedremo è come sempre il portale TvBlog. Sono in tutto 13 i maestri che accompagneranno i Vip pronti a cimentarsi con prove di ballo sempre più difficili. Di questi sei saranno new entry e sei invece hanno detto addio allo show.

Nel dettaglio, non faranno più parte del cast dei professionisti Giordano Filippo, che nell’ultima stagione accompagnava Valeria Fabrizi; Maria Ermachkova, ballerina moscovita che nel 2021 accompagnava Memo Remigi. Non farà più parte del cast anche Maykel Fonts, ballerino e coreografo cubano che ha guidato nella passata edizione Mietta. Non saranno più maestri del programma Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che però continueranno a fare parte del cast dello show come commentatori da bordo campo e poi condurranno le 4 puntate di Ballando on the road.

Di recente ha ufficializzato il suo addio via social a Ballando con le Stelle anche Stefano Oradei anche se, come precisa TvBlog, Oradei già non faceva più parte del gruppo di maestri di Ballando dallo scorso anno, quando partecipò solo in qualche puntata per dei balli corali.

E parlando ancora di addii, non possiamo non ribadire con un certo dispiacere quello della celebre criminologa, la dottoressa Roberta Bruzzone. In questo caso ad affiancare Alberto Matano saranno alcuni volti Rai, di puntata in puntata.