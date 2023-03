Ascolti TV 25 marzo: chi ha vinto la gara dell’auditel tra il Serale di Amici 22 e Il Cantante Mascherato? Andiamo a vedere in dettaglio tutti i dati del prime time in riferimento a questo sabato sera.

Canale 5 “Amici – Il Serale“: 4.008.000 spettatori (share 28,2%).

Rai1 “Il Cantante Mascherato“: 2.068.000 spettatori (share 17,2%).

Il risultato di #Amici22 dimostra che, per quanto un programma possa piacere o meno, quando si trasmettono prodotti interessanti un po’ di pubblico arriva. Sicuramente c’è fuga di spettatori ma la crisi della tv generalista é più sui contenuti spesso improponibili #AscoltiTV

direi che Il cantante mascherato può andare tranquillamente in pensione. #AscoltiTv https://t.co/RSwIM399I0

A sorpresa #AMICI22 non scende di un millimetro e conferma i 4mln del debutto pari ad un super 28,2%. Profondo rosso per Milly Carlucci e le sue maschere… #IlCantanteMascherato cala ad appena 2mln e il 17,2%, non c’è storia #Ascoltitv

— Nicola🌈🌷 (@Nicola6140) March 26, 2023