Ascolti TV 22 dicembre: Ciao Darwin 9 contro la finale The Voice Kids, chi ha vinto la prima serata di venerdì tra il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 e lo show musicale di Antonella Clerici in onda su Rai1? Ecco i dati auditel.

Non c’è sfida. Vince la serata la finale di #TheVoiceKidsIt con 3.618.000 telespettatori e il 23,5%. #CiaoDarwin si ferma a 2.940.000 spettatori con il 21,7% (chiudendo molto dopo). Finisce così: quattro vittorie per Antonella Clerici, una per Paolo Bonolis. Sorpresa. pic.twitter.com/JKB119SYbr

— Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 23, 2023