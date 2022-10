Ascolti TV 15 ottobre: scontro di “fuoco” tra la seconda puntata di Ballando con le Stelle in onda su Rai1 con Milly Carlucci e Tu si que vales trasmesso sull’ammiraglia Mediaset con Maria De Filippi: chi ha avuto la meglio tra i due show? Ecco i dati auditel del prime time.

💥Milly Carlucci riaccende il sabato sera di Rai 1 come non mai.#BallandoConLeStelle raggiunge il 25% e 3.6 milioni di spettatori.

Segna una crescita di +0,7 da sabato scorso, +2,7 da un anno fa.

Tra le seconde puntate, quella di ieri è la più vista in share dal 2011#AscoltiTv pic.twitter.com/sTQGJRGJr6

— Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 16, 2022