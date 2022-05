Ascolti TV – Ieri sera, sabato 14 maggio, è andata in onda la finale dell’Eurovision Song Contest che ha visto scendere in campo tutti e 25 i Paesi finalisti, ecco come sono andati i dati auditel (ed il risultato è stato davvero sorprendente!).

Ascolti TV 14 maggio, quanto ha totalizzato la finale dell’Eurovision

Rai1 “Eurovision Song Contest 2022“: 6.590.000 spettatori (share 41,9%).

Canale 5 “Amici come prima“: 1.815.000 spettatori (share 9,6%).

Rete 4 “Don Camillo e l’onorevole Peppone“: 989.000 spettatori (share 5,4%).

Rai2 “FBI”: 921.000 spettatori (share 4,7%).

Italia 1 “L’Era Glaciale 4 – Continenti alla deriva“: 882.000 spettatori (share 4,6%).

La7 “Il processo di Norimberga“: 545.000 spettatori (share 3,3%).

Rai3 “The Informer – Tre secondi per sopravvivere“: 448.000 spettatori (share 2,5%).

Nove “Putin – Potere senza confini“: 258.000 spettatori (share 1,4%).

Tv8 “Dark Tide“: 219.000 spettatori (share 1,2%).

Tutte le puntate

Eurovision, semifinale 10 maggio: 5.507.000 spettatori (share 27,02%)

Eurovision, seconda semifinale 12 maggio: 5.538.000 spettatori (share 27,68%)

Eurovision, finale 14 maggio: 6.590.000 spettatori (share 41,9%)

Nella finale il picco in valori assoluti si è registrato alle 21:58, durante l’esibizione di Mahmood e Blanco.

In quel momento davanti alla tv c’erano ben 7.902.294 telespettatori (39,46%).#Eurovision #Eurovision2022 #ESCITA #ESC2022 #AscoltiTv pic.twitter.com/Z7rgKzFvKl — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 15, 2022