Ascolti TV – La Pupa e il Secchione Show, quinta puntata del 12 aprile: quanto ha totalizzato il nuovo programma condotto da Barbara d’Urso su Italia 1? Ecco a seguire i dati auditel dell’appuntamento trasmesso ieri su Italia 1.

Rai1, La scogliera dei misteri: 3.688.000 spettatori (share 16,70%)

Canale 5, Real Madrid – Chelsea: 3.582.000 spettatori (share 16,46%)

Rai2, Anche stasera tutto è possibile: 1.409.000 spettatori (share 7,97%)

Italia 1, La pupa e il secchione show: 1.258.000 spettatori (share 8,66%)

Rai3, #Cartabianca: 1.143.000 spettatori (share 5,82%)

Rete 4, Fuori dal coro: 807.000 spettatori (share 4,81%)

La7, DiMartedì: 1.176.000 spettatori (share 5,84%)

Prima puntata: 2.003.000 spettatori con il 12.62%

Seconda puntata: 1.370.000 spettatori con il 9%

Terza puntata: 1.228.000 spettatori con l’8.2%

Quarta puntata: 1.246.000 spettatori con l’8.4%

Quinta puntata: 1.258.000 spettatori con l’8,66%

#Ascoltitv la fiction Rai batte la #ChampionsLeague: In 3.688.000 (16.7%) per La Scogliera dei Misteri contro #RealMadridChelsea 3.582.000 e 16.5%. De Martino batte la D’Urso anche in replica. #STEP segna 1.409.000 e 8% #LaPupaEilSecchioneShow 1.258.000 e l’8.7%

— Ida Di Grazia (@IdaDiGrazia) April 13, 2022