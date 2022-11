Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, a distanza di anni dal Grande Fratello Vip, hanno raccontato cosa è realmente accaduto nell’armadio che, per molti anni, li ha letteralmente “tormentati” tra ironia, commenti e gossip.

La sorella di Belen ha raccontato cosa ha provato la prima volta che ha visto Ignazio Moser nella Casa del Grande Fratello Vip:

A parte il fatto che era bellissimo, appena l’ho visto mi ha incuriosito. Comunque, mi ha dato subito un senso di leggerezza. In ogni caso mi è scattata una cosa dentro… Con gli altri mi sono sempre lasciata conquistare, con lui provavo una sensazione diversa, contraria, pensavo: “Io lo voglio e farò di tutto per conquistarlo”. Gliel’ho detto: “Tu ti innamorerai di me”. E lui si è innamorato. Vero? Dillo!

E per quanto riguarda l’armadio, Cecilia Rodriguez svela finalmente cosa era accaduto con Ignazio:

Guardi, noi due abbiamo fatto sesso nella Casa e non si è visto. E appena usciti lo abbiamo fatto nel camerino di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora – anche ora lo siamo – ma nell’armadio c’è stato solo un bacio: lui era con la camicia aperta, me lo volevo baciare, me lo volevo mangiare. C’era il cofano del letto, potevi aprirlo: lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due, poi però lui ha lanciato le mutande fuori… E c’è la storia del lupo e della pecorella…

Perché Ignazio dice che la sua posizione preferita è quella che piace al lupo. E poi al Gf Vip mi diceva: “Vieni a letto che ti racconto una favola”. Quando siamo usciti dalla Casa ci hanno regalato i peluche del lupo e della pecora.