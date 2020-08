Antonella Mosetti, positiva al Covid, insieme ad una lunga lista di altri personaggi famosi tornati dalla Sardegna, ha raccontato come sta e quali sono i sintomi del virus, lasciandosi andare ad uno scivolone che ha indignato il web.

Ringrazio i tanti messaggi di solidarietà. Poi c’è anche chi fa l’ansioso con gli altri e con se stesso no e questo mi fa un po’ sorridere… Ma il popolino c’è sempre.

Il fatto di essersi contratti questo virus in Sardegna non significa che la Sardegna sia malata. Ovviamente te lo puoi prendere ovunque quindi essendoci tante persone che sono andate in vacanza in Sardegna è normale che uno se lo contrae in Sardegna. Anche tanti scrivono ‘vi siete divertiti, avete ballato, non avete indossato le mascherine e ora fate i moralisti’: anche questa è una cazzata, purtroppo te lo puoi prendere anche andando in farmacia o a prendere un caffè in un bar.