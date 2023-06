Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria stanno vivendo un momento di crisi. Dopo essere usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip le cose tra di loro sono andate bene ma, da qualche giorno, qualcosa è decisamente cambiato.

Lei triste lancia “appelli” social e lui partecipa al compleanno di Alberto De Pisis e rivede gli amici “Spartani” che tanto avevano battibeccato con Antonella dentro la Casa del GF Vip.

Ieri Donnamaria ha commentato anche un post Instagram di Oriana che ha postato uno scatto insieme a Daniele:

Ah, ecco perchè non mi rispondi più al telefono, da quella casa non è uscito uno normale. Vabbè, fate i bravi stavolta!

“Non so se ridere o picchiarti!”, ha risposto Oriana in modo sarcastico. “Il GF Vip nuoce gravemente alla salute!”, la risposta di Edoardo.

Su Twitter, come volevasi dimostrare, i fan si sono scatenati ed Edoardo Donnamaria ha risposto ad un utente che gli imputava di fare comunella con la gente del cortiletto.

“Ripigliati bro, non sai manco un cazz* e parli? di che parli?”, ha scritto Donnamaria.

Poi ha continuato:

Amore credo che ognuno abbia sparato almeno una cessata su ogni altro là dentro, imbracciamo le armi e ci decimiamo? Se credete che le guerre social (o gf) siano la vita mi spiace per te ma così non è, non è necessario che tutti si vogliano bene, ma è bene che ci si rispetti tutti.

Donnamaria ha anche svelato un retroscena su Antonino, svelando di aver provato a salutarlo proprio per mettere da parte i vecchi rancori:

Se saluto Antonino? Ti dice male perché sì… davanti ad Alberto e Andrea qualche settimana fa a Milano e lui si è girato dall’altra parta, attaccati al ca*zo (ho detto io ad Anto di rispondergli tranquillamente quando le ha scritto e di salutalo se lo vede in giro) perché le Persone fanno così.

Specifico, non le ha dato il permesso l’ho fatto perché lei mi ha detto che per rispetto mio non l’avrebbe fatto… ma il rispetto è altro per me.