Anna Pettinelli andrà via da Amici 22 insieme a Veronica Peparini. Le due saranno sostituite da Arisa e Emanuel Lo (entrambi già ex prof della scuola dedicata al talento). La speaker ospite del format di Lorella Cuccarini “Un caffè con…”, ha parlato di Maria De Filippi e dei litigi con Rudy Zerbi.

Maria ha sempre ragione. Questa è una cosa che a me rode. Quando dice una cosa, lei la vede prima di te. Ha sempre ragione. È una psicologa. Sa dove andrai tu, sa dove andranno i ragazzi, sa come prenderli, è un fenomeno. Se avessi un problema insormontabile Maria la chiamerei e le chiederei cosa farebbe. Tengo conto della sua opinione. Questa è la sua grande forza. Poi è perfezionista, puntigliosa, ma se non fosse così non sarebbe dov’è. Ti rendi conto di quanto lavora? Non so come faccia a vivere. Gioca a padel. Ma quando? Alle 5 del mattino?

Anna Pettinelli ha parlato pure dei litigi con Rudy Zerbi:

La gente mi chiede se davvero tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. Tu lo sai che è vero. Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo lontani anni luce, nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune.

Anna Pettinelli ha parlato pure della sua partecipazione a Temptation Island Vip con l’ex compagno Stefano Macchi, svelando di aver fatto una richiesta precisa agli autori del programma:

Mi è stato proposto per caso e l’ho preso come una scommessa. Avevo chiesto delle garanzie. Volevo sentire mia figlia. Io non sto lontana da mia figlia tre settimane senza sentirla. Avevo disperatamente bisogno di avere un contatto minimo con lei tutti i giorni e questo mi è stato riconosciuto. Altrimenti non l’avrei mai fatto. Ma non perché mia figlia fosse in pericolo. Ma perché non trovavo giusto privare mia figlia di un contatto con la madre per via di un reality.

Il mio lavoro non deve turbare il mio assetto familiare. Il Grande Fratello per esempio non lo faccio perché non posso avere contatti con la famiglia. Ciao, non mi interessa.

Lo rifarei, quello che è uscito sono io. Lì ho riso, pianto, mi sono disperata. Ma noi abbiamo avuto un dopo terribile. Quel falò è durato per altri 2/3 mesi, gli ho reso la vita un inferno. Poi dopo quando è finito mi sono calmata.