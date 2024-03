Lo scorso lunedì, Anita Olivieri ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello. Oggi è stata ospite della trasmissione Verissimo, durante la quale ha raccontato le sue emozioni dopo l’esperienza nel reality e soprattutto si è concentrata sul suo rapporto con l’ex fidanzato Edoardo Sanson e sull’attuale storia con Alessio Falsone, conosciuto proprio nella Casa.

Anita ha vissuto molte emozioni durante i mesi trascorsi nella Casa del Grande Fratello. Durante la sua intervista con Silvia Toffanin ha avuto modo di parlarne, commentando le sue prime sensazioni fuori dalla Casa:

E’ molto shockante, sono tante emozioni tutte insieme ed è difficile tornare alla vita di tutti i giorni, però è bello […] Ero preoccupata del giudizio della mia famiglia e dei miei amici, l’unico di cui mi interessa nella mia vita. Il loro giudizio per me è tutto ed ero un po’ preoccupata. Era anche una prova per me nel dimostrare che io sono anche questo.

Come si sente oggi, dopo la sua esperienza nella Casa?

Dopo l’esperienza al Grande Fratello mi sento molto cambiata, sento di aver lavorato tantissimo su di me, è stata soprattutto un’esperienza personale più che lavorativo. Mi sono lasciata tutto alle spalle per intraprendere questa vita nuova sui miei sogni, che non sono mai sicuri. Ho lasciato il sapere per il non sapere ed è stato difficile accettare anche questo lato nuovo di me.

Il riferimento è stato anche alla sua relazione con Edoardo, l’ex fidanzato con il quale è stata per ben dieci anni:

Nella Casa del GF, tuttavia, ha conosciuto Alessio Falsone, con il quale ha intrapreso una relazione pochi giorni prima di uscire e nonostante le importanti parole dette al suo ex:

Oggi c’è Alessio. Non ho ancora metabolizzato tutto, è stato travolgente ed io ho abbassato le difese. Facendolo mi sono lasciata andare ed Alessio si è inserito piano però nel suo modo che è un modo giocherellone. Sono molto presa, non riesco a controllarmi e questo non mi capita mai nella vita. Per me, considerando che valuto molto l’aspetto mentale, cerco di non parlare di innamoramento ma è un ragazzo per il quale sto già perdendo la testa. Sono molto presa, era inaspettato ma è stato molto travolgente tra di noi.

Su Sanson ha invece commentato:

Edoardo intanto è stato intervistato da Verissimo e durante la puntata è stato trasmesso il suo intervento: il ragazzo è giustamente molto arrabbiato ed ha usato parole molto forti.

Nonostante questo però il ragazzo si è detto deluso ed ha considerato ormai Anita il suo passato, ammettendo di non avere più intenzione di avere un confronto con lei e accusandola di aver agito e sbagliato a pochi giorni dalla sua uscita.

Ecco il commento di Anita:

Non me l’aspettavo, lo vedo molto colpito, lo vedo addolorato, mi dispiace. Io comunque vorrei un confronto con lui perchè mi pare una cosa matura da fare. Sono uscita da troppo poco per rendermi conto se è stato il programma a farmi vivere al massimo le mie emozioni. Potrei essermi persa o potrei essermi ritrovata, questo ancora non l’ho capito. Non so cosa sia successo, è successo e basta. Evidentemente dentro di me qualcosa era più forte per lasciarmi andare in questo modo.

Alessio è una persona che devo ancora conoscere, lui sa tutto e sa come mi sono sentita in questa relazione. Razionalmente non capisco come sia successa questa cosa. Mi chiedo come abbia fatto perché abbiamo lavorato tanto sulla mia relazione, dall’altro quando mi sono lasciata andare con Alessio mi sono sentita felice, come una ragazza di 26 anni. Non so se ci sarà un futuro con Edoardo, sono cose più grandi di me. Comprendo che fare questa cosa poco prima di uscire è stata una follia. Mi dispiace, ma purtroppo sono stata male anche io. Non è una gara ma questo era il mio turno di pensare un po’ a me. Vedremo…