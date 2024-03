Giuseppe Garibaldi, ultimo eliminato del Grande Fratello, è stato ospite nel pomeriggio di oggi di Verissimo. Durante la lunga intervista con Silvia Toffanin, l’ex gieffino ha ripercorso i momenti più belli vissuti con Beatrice, i suoi sentimenti ma anche la delusione per essere uscito ad un passo dalla finale.

Così come avvenuto pochi minuti dopo la sua eliminazione, anche oggi, ospite di Verissimo, Giuseppe Garibaldi ha espresso la sua delusione per essere stato eliminato ad un passo dalla finalissima del Grande Fratello:

Ci sono rimasto abbastanza male perché speravo di arrivare fino alla fine, però ho lottato con i più forti e questo mi fa onore. E’ andata come doveva andare, non ho nessun rammarico, ma mi dispiace di non essere arrivato fino alla fine. Mi davano per vincitore? Ho letto poco ma non mi ritenevo così vicino alla vittoria, però la cosa mi fa rosicare ancora di più.

Parlando del suo percorso nel reality ha ammesso:

Ovviamente non poteva mancare un suo commento sulla relazione, come l’ha definita lui, avuta con Beatrice Luzzi, compresi gli alti ed i bassi vissuti:

In merito alla relazione con Beatrice, da parte mia i sentimenti ci sono stati. lei era abbastanza presa e c’erano dei sentimenti che ci univano. Adesso si è spenta perché abbiamo avuto continui litigi anche per difendermi. L’ho nominata diverse volte, dicevo che manipolava ma era una cosa che facevo per difendere me stesso. Però son felice perché è stata l’unica persona che mi ha fatto credere in me stesso, a livello umano e personale non apprendevo quanto riusciva a farmi apprendere lei. E’ la prima volta che frequentavo una donna più grande. Se ero innamorato? Ero abbastanza preso, sì. Ma i continui litigi ci hanno fatto prendere delle decisioni non volute da parte mia e lei ha sofferto tantissimo. Ho deciso io di chiudere e questa cosa l’ho pagata oggi.

Io mi sentivo protetto da lei quando stavo con lei. C’era l’istinto di coccolarsi, darsi un bacio, però non l’abbiamo voluto fare perché io ho rispettato anche la sua idea. Non era un amore impossibile però mettere le mani avanti in una situazione del genere non mi ha fatto piacere. Io ci proverò ancora, poi quello che succederà non lo so.