Angela Favolosa Cubista svela perché Maria l’ha “cacciata” da Uomini e Donne: “A volte non ho nemmeno i soldi per mangiare”

Angela Favolosa Cubista, dopo un glorioso passato televisivo a Uomini e Donne, si lascia intervistare da FanPage e svela in che situazione si trova dopo il successo ottenuto in televisione.

Angela Favolosa Cubista, la vita dopo Uomini e Donne

A volte io non ho neanche i soldini per comprarmi da mangiare, però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella. Ne ho affrontati di problemi. E a un certo punto volevo dire basta, poi ho pensato che mica sono una bestia. Ma va! Non conviene. Decide Dio quando chiamarmi. Se ci sono persone che si sentono sole o sconfortate possono scrivermi su Facebook, io rispondo volentieri. Sai, a Natale sono stata da mio figlio. Che faccio, mi ammazzo perché non ho soldi? Ma va. La mia pensione è povera. Ho lasciato il lavoro a 50 anni, mi danno sui 500 euro. La casa è cara, poi ci sono le bollette. A volte mi chiedo: che mangio? E faccio la pastina. Mio figlio quando legge “mamma” sul telefono pensa: “Vuole soldi” (ride, ndr). Gli chiedo se ha qualcosina per comprarmi da mangiare e lui mi manda 50 euro o quello che può. Ho chiesto alla mia padrona di casa di prendersi cura di me quando non potrò più uscire e in cambio le do la mia pensione. Non voglio andare nella casa di riposo.

Angela Favolosa Cubista ha parlato pure di Uomini e Donne e l’amicizia con Gemma Galgani:

Gemma si è montata la testa. Ogni tanto ci sentiamo. Un giorno ho fatto un TikTok che ha fatto più di un milione di visualizzazioni. Allora lei, invidiosa, mi ha chiamata, mi ha detto che ha visto che ho avuto tutto questo riscontro. Poi, non l’ho più sentita.

Lo sfogo contro Maria De Filippi

Nel 2020 è stata molto dura con Maria De Filippi dicendo che l’aveva sfruttata e poi buttata via, oggi come la pensa?

Ero arrabbiata perché avevo chiamato la redazione per chiedere se Maria mi voleva ancora. Ora sembra un programma pilotato, ma prima c’era la sincerità, l’onestà, c’erano cose vere. Maria non mi ha chiamato più perché ho sbagliato. Da due mesi non ero più invitata a Uomini e Donne e mi ha cercato Barbara D’Urso. Stavo andando da lei, quando mi ha chiamato la redazione di Maria. Ho detto: “Domani sono da Barbara D’Urso”. Non mi hanno più chiamata per questo motivo. Perché ero un personaggio esclusivo di Maria, ma sono andata da Barbara.

Angela prosegue ricordando anche Rosetta:

Maria non chiamò più né me, né lei. Rosetta, poverina, aveva la sua età. Si è presa la malinconia ed è morta. Quando la chiamavo la sera piangeva. Uomini e Donne era tutto per lei. Portava sempre i regalini a Maria. Non ci hanno chiamato più, si sono tenuti Gemma che fa cose fasulle. Se oggi incontrassi Maria De Filippi cosa le direi? La saluterei, la bacerei, io le voglio sempre bene, perché è grazie a lei se sono diventata un personaggio. Non posso dire niente contro Maria De Filippi, lo giuro sui miei figli. Se mi chiamasse a Uomini e Donne ci andrei, ma non mi chiama, perché Maria è tutta d’un pezzo. Ma lo spero, le voglio bene.