Brutta disavventura per Andrea Zelletta, ex concorrente del GF Vip e che attraverso le sue Instagram Stories nelle passate ore ha voluto rendere partecipi i suoi follower di due episodi spiacevoli di cui sarebbe stato protagonista. L’ex di Uomini e Donne e fidanzato di Natalia Paragoni, ha spiegato che tre uomini nei giorni scorsi avrebbero tentato di derubarlo.

Andrea Zelletta, sfogo dopo due brutti episodi

Andrea Zelletta ha esordito raccontando di essere stato vittima di un brutto episodio una settimana fa:

Scendo di casa, erano le 9 del mattino, dovevo andare in agenzia a ritirare un pacco. Mentre stavo per entrare in macchina si avvicinano tre uomini, tentano di aprirmi lo sportello e di rubarmi il borsello che avevo appoggiato sul cruscotto. Per fortuna ho avuto la prontezza di chiudere lo sportello e mettere la sicura.

Un secondo episodio che andrebbe a testimoniare la pericolosità delle nostre città sarebbe accaduto più di recente durante un’uscita a tarda sera per l’ultima passeggiata con la cagnolina:

Vedo in lontananza un uomo che si avvicinava e barcollava. Vabbè, visto che era più di là che si qua, entro dentro il portone. Appena entro lui si avvicina al portone e inizia a dare calci e pugni contro la vetrata del portone, quasi stava rompendo il vetro.

L’ex Vippone ha specificato di abitare in zona Stazione Centrale a Milano, zona non raccomandabile a detta dello stesso Zelletta, motivo per il quale durante la sua permanenza al GF Vip temeva per l’incolumità di Natalia Paragoni.