Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta hanno litigato per “colpa” di Giulia Salemi? Queste alcune insinuazioni del web dopo l’allontanamento tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. A rompere il ghiaccio ci ha però pensato il deejay, intervistato tra le pagine del settimanale Mio.

Io e Pierpaolo abbiamo litigato per colpa di Giulia Salemi? Sono solo voci senza fondamento. Sono felice se loro sono felici. Pierpaolo è stato importante per me e vederlo innamorato mi rende felice. Io stesso ho iniziato una storia d’amore in un programma televisivo, ma la prova del nove sarà fuori, a telecamere spente.