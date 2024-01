Amici spoiler, lite tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: il motivo

Amici spoiler 5 gennaio: cosa vedremo nel corso della nuova puntata di domenica 7 gennaio? Tra le anticipazioni ci sarà anche una lite tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca.

Ecco cosa riferisce l’informatissimo account Gossip TV che ci parla di una discussione molto accesa tra marito e moglie per via di una coreografia:

Lite tra Raimondo Todaro da una parte e Francesca Tocca e Umberto Gaudino dall’altra.

La lite tra Todaro e i professionisti si è verificata perché il prof ha detto che Giovanni non è stato bravo nella coreografia in quanto in settimana lui non ha lavorato con l’allievo.