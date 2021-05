Amici 20, Samuele in crisi con la fidanzata? Ecco che succede

La finale di Amici 20 si avvicina sempre di più, ma a un passo dal traguardo il ballerino Samuele Barbetta è entrato in crisi per via del suo burrascoso rapporto con la fidanzata.

Samuele è fidanzato con Claudia e le cose tra di loro attualmente non vanno bene. La causa principale del loro malessere? La lontananza e gli impegni del ballerino nella scuola di Amici 20.

Questa insofferenza Samuele, nel corso degli ultimi daytime, l’ha riportata anche in sala. E così, la Maestra Veronica Peparini gli ha proposto di chiamare insieme la ragazza per chiarirsi.

Al telefono con Claudia, Veronica le ha spiegato:

So che tu sei tanto importante per Samuele, ti ha anche dedicato una coreografia e quindi mi faceva piacere conoscerti. Un po’ ti capisco perché è strano stare tanto tempo lontani dalla persona che si ama. Per questo volevo raccontarti Samuele nella scuola, per renderti più serena. Se tu ci sei lui sta bene, se tu non ci sei cambiano tante cose invece. Tu come la stai vivendo da fuori, come stai?