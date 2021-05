Cosa c’è (davvero) tra Raffaele Renda e Martina Miliddi? Il cantante dopo la sua eliminazione da Amici 20 è stato ospite di Silvia Toffanin nel corso dell’ultimo appuntamento con Verissimo andato in onda oggi su Canale 5.

È stato bellissimo condividere una casa in 17 persone, andare d’accordo con tutti non è stato semplice. Mi piacerebbe rivedere Federica, che è stata una grande amica, Enula, Ibla piuttosto che Esa, Riccardo…Io poi vado d’accordo con tutti.

Martina? La stavo tenendo per ultima. Martina c’è stata sempre, veramente. Quando io molte volte ero giù mi isolavo e lei veniva per capire che avessi. È stata una bella presenza in casa. Sì, si era infatuata di me. È stato difficile perché mi trovavo in una situazione così, davanti alle telecamere, con Luca (Aka7even, ndr) che lì era un mio grande amico e lei, allo stesso modo.

Mi sono trovato in mezzo senza sapere come uscirne. Lì per lì ho detto tutto a lui, anche se poi è successo un casino. Se non ci fosse stato lui? Non so se ci sarebbe stata qualche speranza per lei, forse… forse.