Martina Miliddi è stata la nuova eliminata di Amici 20. Di ritorno in casetta nell’attesa del verdetto, la ballerina ha ricordato il papà, scomparso quando aveva appena 10 anni: “Io ballo grazie a mio padre, vorrei che avesse visto dove sono arrivata”.

Dopo avere scoperto di essere stata eliminata, in lacrime Martina Miliddi ha ringraziato Maria De Filippi:

Ti volevo ringraziare di tutto, dell’opportunità, è stata un’esperienza incredibile. È stato un lavoro bellissimo. Ho realizzato un sogno per noi giovani importantissimo. È stato proprio bello.

Una volta fuori dalla scuola di Amici 20, Martina Miliddi ha rilasciato le prime dichiarazioni a caldo per Witty TV:

È stata un’esperienza bellissima. Ho conosciuto tantissime persone che mi sono state accanto, tutti quanti. In ogni persona ho trovato qualcosa che mi appartenesse. Per me è stato difficile perché, conoscendomi, sono molto diffidente.

Ai miei compagni di viaggio auguro di non fermarsi mai. Di andare dritti come un treno. Veloci e senza guardarsi mai alle spalle. A me stessa invece… Avrei tante cose da dire a Martina. Spero di riuscire ad arrivare a tutti quanti. Che tutti possano capire chi sono, che sono una bella persona.