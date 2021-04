Aka7even e Martina Miliddi hanno avuto una burrascosa relazione dentro la scuola di Amici 20. Ieri la ballerina è stata eliminata e il cantante non ha proferito parola restando gelido di fronte al suo abbandono.

Mi mancherete, non sono brava a fare discorsi. Siete stati tanto importanti, tutti quanti. Non ho mai avuto amicizie. Non mi sono mai rapportata così con nessuno in vita mia. Vi porto con me, tutti.