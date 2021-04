Martina Miliddi è in piena crisi. Dopo le critiche ricevute durante l’ultima puntata del serale di Amici 20 andato in onda sabato, la ballerina si trova faccia a faccia con un altro guanto di sfida che la vedrà confrontarsi nuovamente con Serena Marchese.

Mi sono stancata quindi faremo esattamente la coreografia com’è. Non so come potrei portarla a termine ma non importa. La faremo esattamente com’è., facciamo tutto. Mi avvicino anche io allo stile di Serena così la smettiamo. Anche lei ha fatto cose di tecnica che poteva fare dopo anni di studio. L’ha portata a termine comunque. Siamo qua per metterci in gioco? Mettiamoci in gioco. Sicuramente non posso nemmeno permettermi di sfiorare il punto. Ma neanche se la portassi nel mio. Però ci provo. La facciamo. Tutto qua.