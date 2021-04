Ex ballerino di Amici difende Martina Miliddi: “Non gettate merd*!”

Dopo Rosa Di Grazia l’attenzione dei fan di Amici 20 è tutta concentrata su Martina Miliddi. Dopo la disastrosa esibizione di sabato sera, con tanto di vittoria contro Serena, professionisti e ballerini si stanno “scatenando”.

Carolyn Smith, per esempio, ha espresso il suo punto di vista sulla esibizione di Martina, mettendo in evidenza il suo essere chiaramente fuori tempo e criticando i passi di danza e non la persona.

Spazio poi per la “difesa d’ufficio” da parte di Valentin, ex ballerino contestatissimo di Amici che ha voluto prendere le difese di Martina.

In ultimo, anche Luca Favilla (ex di Amici 15) si è posizionato dalla parte della Miliddi:

Mi fa davvero sorridere che le persone che commentano in modo offensivo un ballerino piuttosto che un cantante, giudicano senza conoscere un bel niente. Quando non sanno cosa sia una pista da ballo, ore di allenamento, stress e ansie varie prima delle gare. Se non vi piace un qualcosa, certo ditelo, ma non offendete. Non gettate merd* addosso a persone che non conoscete o di cui non sapete la storia. Se non siete del settore, non provate a criticare un ballerino o un ballo. Nessuno ve lo ha chiesto.