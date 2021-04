Dopo l’eliminazione di Tommaso Stanzani nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici 20 andata in onda sabato, sulla questione si è espressa anche Lorella Cuccarini, professoressa di danza della scuola.

Leggo sempre i vostri messaggi con attenzione ed interesse. Grazie perché ci siete, con il vostro calore e anche con le vostre critiche. Il serale di Amici è un programma pensato per essere una sfida a squadre e ad eliminazione. Noi tutti siamo perfettamente consapevoli di questo meccanismo.

Se foste al nostro posto, capireste quanto è difficile, settimana dopo settimana. Sarò onesta: se fossi stata giudice ieri sera, non avrei votato per eliminare Tommaso, ma i gusti – come i giudizi – sono assolutamente soggettivi e vanno sempre accettati. Detto questo, criticare in maniera costruttiva è sano e segno di libertà, ma leggere sul web insulti, mancanze di rispetto, per tutti i professionisti del programma o per i ragazzi che partecipano è decisamente triste. E sbagliato.