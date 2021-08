Amedeo Goria al Grande Fratello Vip? Così pare. Nel frattempo il padre di Guenda rimane sul vago e intervistato da Nuovo TV parla pure della nuova relazione d’amore di sua figlia.

Amedeo Goria al GF Vip? La risposta e cosa pensa del fidanzato di Guenda

Il GF Vip? Sarebbe una bella esperienza e una bella vetrina. Ma mi piacerebbe fare anche solo delle incursioni nella casa. Il fidanzato di mia figlia Guenda? Sono un po’ geloso, ma lui mi piace perché le ha ridato l’entusiasmo.

E se papà Amedeo ha parlato bene di Mirko, pare che mamma Maria Teresa Ruta abbia un po’ di remore al riguardo tanto che, proprio di recente, Guenda Goria le ha scritto una lettera pubblica tra le pagine di DiPiù.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blogtivvu.com – Gossip e TV (@blogtivvu_com)

Il possibile cast del GF Vip 6

Katia Ricciarelli (cantante)

Manila Nazzaro (showgirl ed ex Miss Italia)

Anna Lou Castoldi (attrice e figlia di Morgan e Asia Argento)

Manuel Bortuzzo (nuotatore)

Gianmaria Antinolfi (imprenditore ed ex di Belen e Dayane Mello)

Jessica, Lulu e Charlie (principesse etiopi)

Ainnet Stephens (modella)

Alex Belli (attore)

Andrea Casalino (modello)

Francesca Cipriani (ex Pupa)

Elena Morali (ex Pupa)

Luca Vismara (ex di Amici e Isola dei Famosi)

Jo Squillo (performer)

Amedeo Goria (giornalista)

Maria Monsè (opinionista)

Soleil Sorge (influencer, ex Uomini e Donne e Isola dei Famosi)

Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne)

Carmen Russo (showgirl)

Davide Silvestri (ex attore di Vivere)

Raffaella Fico (showgirl)

Totò Schillaci (ex calciatore)

Raz Degan (regista, ex vincitore Isola dei Famosi 2017)

Pamela Prati (showgirl)

Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani)

Tommaso Eletti (Temptation Island)

Giucas Casella (paragnosta)