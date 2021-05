Ambra Angiolini ospite di Mara Venier nel corso della nuova puntata di Domenica In, ha parlato dell’ex Francesco Renga ed ha smentito la crisi con Massimiliano Allegri.

Io e Francesco Renga? Siamo la dimostrazione di come si rimane una famiglia al di là delle relazioni. Ci sono famiglie tradizionali e famiglie. L’errore è dire “tradizionali”, perché sono tutte famiglie. Se ci sono figli e anche se non ci sono.

Ci sono ex coppie che usano i propri figli l’uno contro l’altra. Quello che portiamo avanti noi è un messaggio di un altro tipo, per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata. Secondo me la politica si fa anche così, giorno per giorno.

Per me Francesco è un… figlio! Ogni tanto lo sgrido anche! E lui si fa sgridare.