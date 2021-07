Alex Belli e Delia Duran dopo un paio d’anni di fidanzamento si sono recentemente sposati. L’ex attore di CentoVetrine, intervistato tra le pagine di Nuovo, ha svelato un particolare hot sulla relazione con la moglie.

Se la passione è importante? Assolutamente sì. Avere una sana e costante intimità è la chiave di tutto. Delia e io facciamo l’amore due o tre volte al giorno. Però non basta. Bisogna lasciarsi liberi l’un l’altra, non essere pressanti e, soprattutto, condividere un progetto di vita insieme. Sia nel privato sia in campo lavorativo.