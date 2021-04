Nel corso di Domenica Live, durante la parentesi dedicata ad Akash Kumar e il suo ipotetico intervento agli occhi, Barbara d’Urso ha citato anche Alex Belli che, la scorsa settimana, si era già scontrato con il modello durante la diretta.

Alex Belli è sparito e non risponde al telefono, sta qui in Italia… non alle Maldive. Doveva essere qui in trasmissione ma sia lui che la sua fidanzata non rispondono al telefono e siamo molto preoccupati… non sto scherzando.