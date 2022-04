Mara Venier non va in vacanza neppure nel giorno di Pasqua ed anzi sogna in grande, addirittura di intervistare Papa Francesco. Lo ha svelato nel corso di una recente intervista tra le pagine (web) de Il Messaggero.

Mara Venier, il suo sogno più grande

Chi non vorrebbe parlare con Papa Francesco? Io lo trovo straordinario. Di recente sono stata con lui un intero pomeriggio per un’udienza privata con altre persone, fra cui anche Carlo Verdone. Ha invitato tutti noi a raccontare qualcosa delle nostre vite. È stato molto emozionante.

Mara Venier ha vissuto due anni difficili, tra pandemia da Covid prima e guerra dopo. Rispetto alle delusioni del passato, i sassolini che doveva togliersi se li è tolti tutti:

Però devo confessare che ormai sono oltre, sono cambiata. Vado avanti per la mia strada. Ero stata umiliata, dicevano che ero vecchia, e non pensavo di meritare quel trattamento. Infatti adesso il programma va benissimo, anche con la concorrenza di Maria De Filippi su Canale 5, un’amica vera. L’unica, lo voglio dire, che mi ha dato una mano. Cosa che non dimenticherò mai. Voglio dirlo perché la riconoscenza nel nostro mondo non esiste, ma per me sì.

Ed a proposito di Maria De Filippi, non esclude in futuro di poter fare qualcosa insieme:

Ogni tanto lo diciamo. Io con lei farei di tutto. Mai dire mai.

Parlando di amicizie, Mara Venier ha confessato di averne una fortissima con Alberto Matano:

La vita mi ha regalato una grandissima amicizia con lui. Ogni giorno la prima telefonata che faccio è a lui. È entrato nel mio cuore.

Infine, Mara ha anche svelato chi potrebbe essere in futuro la sua erede alla guida di Domenica In:

Alessia Marcuzzi? Lei sarebbe perfetta. L’ho vista l’altra sera. Ci siamo bevute una bottiglia di champagne insieme. È in grande forma.

Di andarsene in pensione però, neanche per idea: