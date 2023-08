Temptation Island è terminato ormai da qualche settimana, ma le vicende sentimentali dei protagonisti continuano ad appassionare anche adesso che le telecamere – ed i falò – si sono spenti. Tra i protagonisti dell’edizione, anche Alessia Bottiglia e Davide Rosati. Dopo undici anni insieme ed un tradimento di due anni da parte della ragazza, la coppia aveva deciso di mettere alla prova i propri sentimenti.

Alessia e Davide avevano affrontato i giorni nel villaggio fino al falò di confronto anticipato che si era concluso con la decisione di entrambi di lasciare il programma insieme. Tuttavia, nell’ultima puntata di Temptation Island non si era fatto attendere un inaspettato colpo di scena: i due avevano svelato di essersi presi una pausa di riflessione.

Ma a che punto è attualmente la loro storia d’amore? Nelle passate ore Alessia ha aperto un box dedicato alle domande ed ha dato spazio alle curiosità dei follower, spiegando l’evoluzione del suo rapporto con Davide. Ecco cosa ha risposto:

Alla domanda se sia o meno felice, Alessia ha replicato con sincerità spiegando:

No, non lo sono. Ho una sensazione di vuoto, sto cercando di riempirmi facendo cose che mi fanno stare bene.

Inoltre, a chi le ha domandato cosa pensasse di Davide, che di contro si dichiara single, Alessia ha replicato:

Se a dichiararsi single deve essere il cuore, per quanto mi riguarda non mi posso dichiarare single al momento! Il sentimento ancora c’è da parte mia. Però ovviamente so che non mi posso nemmeno lasciare calpestare da ciò che provo e mettermi da parte. L’amore per se stessi è la cosa più importante e io mi sto amando troppo poco!