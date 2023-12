Alessandro Vicinanza è l’ex fidanzato di Ida Platano prima che la donna tornasse a Uomini e Donne con il ruolo di tronista: per quale motivo si sono lasciati? Tutte le informazioni sulla nuova relazione con Roberta Di Padua.

Alessandro Vicinanza, perché è finita con Ida Platano e la frequentazione con Roberta

In televisione, il cavaliere ha fatto la conoscenza di Ida Platano, la dama siciliana proprietaria di un salone di bellezza. Tra loro è nata immediatamente una relazione caratterizzata da momenti appassionati alternati a discussioni intense.

Nonostante questo, Ida e Alessandro erano usciti insieme da Uomini e Donne.

Questa estate la rottura definitiva. La Platano ha ottenuto il trono mentre il cavaliere è tornato in studio iniziando una frequentazione con Roberta Di Padua.

Intervistato tra le pagine del magazine del programma, l’imprenditore campano ha raccontato per quale motivo è tornato:

Perché è emozionante! È un programma che ti dà la possibilità di conoscere persone, di uscire con loro e di metterti in gioco veramente…Poi ammetto di soffrire un po’ la solitudine. Non mi piace stare solo. verità ho una bellissima famiglia, tanti amici, faccio vita sociale, ma non avendo una compagna mi sento comunque solo…avverto questa mancanza in modo molto forte.

Alessandro e Roberta si frequentavano già lo scorso anno:

Ricordo le nostre uscite dello scorso anno, è una donna che non me la dà vinta, quindi è appassionante perché con lei non ti annoi mai. Poi è una persona coinvolgente, e ha tante qualità che mi spingerebbero a riprovare a uscire con lei. Anzi, più che riprovare, per me sarebbe un ricominciare da zero facendo tabula rasa del passato. Io mi ero accorto della nostra sintonia, ma il mio cuore in quel momento andava da un’altra parte e, anche se provavo a spostarmi altrove, tornava sempre là.

La fiamma tra i due sembra essersi riaccesa per cui non resta che attendere gli sviluppi della storia, non dimenticando che il campano ha espresso delle preferenze anche per altre dame del parterre.