Alessandro Vicinanza, intervistato da FanPage, ha svelato che la sua storia d’amore con Ida Platano si è conclusa lo scorso 13 ottobre. Successivamente la ex dama è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne: “Dopo aver rifiutato di vedermi”.

Alessandro Vicinanza ha svelato di aver interrotto la storia con Ida Platano “costretto” da lei: “Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla”.

L’ex cavaliere prosegue:

Per quanto mi riguarda, non c’è alcun altro motivo. Inoltre, le avevo chiesto un chiarimento. Ci eravamo lasciati al telefono e intorno al 21 o 22 ottobre avrei voluto vederla per parlare ma non è stato possibile.

L’ex fidanzato di Ida rivela anche di sentirsi molto scosso:

Adesso so perfettamente quello che voglio nel mio futuro. Voglio una donna sincera, pulita, che alle sue promesse faccia corrispondere i fatti e che non mi lasci mai solo emotivamente. Una donna che posso guardare negli occhi senza avere dubbi. Voglio una donna solida, che non vende solo illusioni. Questo è quello che mi auguro per me stesso, quello che voglio dalla prossima relazione.

Non rinnego niente, però se dico che non mi sento corrisposto e che per questo intendo chiudere la nostra storia, è evidente che cerco prove del contrario. Invece nessuno ha provato a farmi cambiare idea. Se parlo di sentimenti non corrisposti, è evidente che temo sia io il solo a essere coinvolto.

Me ne ha dato prova visto che dopo 15 giorni è già pronta a conoscere un’altra persona. Io, ancora oggi, non mi sento pronto ad andare nemmeno a bere un drink con un’altra. È questa la differenza.