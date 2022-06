Alessandro Iannoni, secondo Nuovo TV, avrebbe ricevuto dalla redazione di Maria De Filippi una golosa proposta che nessuno avrebbe rifiutato: diventare il nuovo tronista della prossima edizione di Uomini e Donne.

Alessandro Iannoni rifiuta il trono di Uomini e Donne

Intervistato da Casa Chi, il figlio di Carmen Di Pietro aveva aggiunto: “Non lo so, non ne ho idea, mia madre sarebbe contentissima, me l’ha proposto lei”.

In queste ore Amedeo Venza è tornato sull’argomento svelando:

Stando ad alcune indiscrezioni sembra che Alessandro (figlio di Carmen Di Pietro) abbia rifiutato il trono di Uomini e Donne per via degli studi universitari.

Iannoni svela la grande paura di sua madre

La paura di mia mamma rispetto alle altre donne? L’ho capito dopo vent’anni, L’Isola è riuscita a farmi capire che è gelosa di me, lei non ha assolutamente fiducia nelle ragazze che mi si presentano, ha paura che prima o poi me ne vado di casa, che non mi vede più. Lei deve essere la donna della mia vita, non capisce che lo sarà comunque. Quindi mamma, fammi avere qualche ragazza, cioè fammi divertire!