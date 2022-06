Alessandro Iannoni, dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi per dedicarsi all’università, da Roma fa il tifo per mamma Carmen Di Pietro. Intervistato da Casa Chi, l’ex naufrago ha svelato la più grande paura di sua madre.

La paura di mia mamma rispetto alle altre donne? L’ho capito dopo vent’anni, L’Isola è riuscita a farmi capire che è gelosa di me, lei non ha assolutamente fiducia nelle ragazze che mi si presentano, ha paura che prima o poi me ne vado di casa, che non mi vede più.

Lei deve essere la donna della mia vita, non capisce che lo sarà comunque. Quindi mamma, fammi avere qualche ragazza, cioè fammi divertire!