Alessandro Iannoni prossimo tronista di Uomini e Donne? Secondo Nuovo TV, Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi sul figlio di Carmen Di Pietro e, dopo l’Isola dei Famosi, vorrebbe metterlo sul trono in partenza da settembre.

Secondo voi potrebbe accettare? Il figlio di Carmen Di Pietro ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi per favorire lo studio messo un poco da parte per partecipare al reality show.

In funzione di questo, dubitiamo possa accettare una proposta simile, nonostante sia tanto allettante per moltissimi ragazzi.

Di contro, vista la proposta in partenza da settembre, potrebbe avere tutto il tempo necessario per organizzare studio e altri impegni nel migliore dei modi.

Vi piacerebbe vedere Alessandro Iannoni a Uomini e Donne? Fateci sapere la vostra!

La vera motivazione è questa. È vero che mi mancano tutti a casa ma non è una scusante, perché qui ho un pezzo della mia famiglia, il più importante. Ma io devo studiare, devo andare all’università. Ho mantenuto la mia promessa, sono cresciuto e sono maturato, ma non posso rimandare più nulla. Non posso più restare qua.