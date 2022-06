Non c’è pace all’Isola dei Famosi. Nell’edizione migliore di sempre, i naufraghi ci regalano una gioia dopo l’altra, violando regolamenti e litigando per un club sandwich addentato per la troppa fame.

Carmen, Estefania e Marialaura: regolamento violato all’Isola dei Famosi

Marialaura De Vitis, Estefania Bernal e Carmen Di Pietro avrebbero violato il regolamento dell‘Isola dei Famosi mangiando del cibo vinto durante la prova ricompensa ma non destinato a loro.

Il retroscena è stato rivelato da Alvin, inviato del reality show, nel corso del daytime andato in onda oggi su Canale 5.

Durante la diretta di ieri sera, gli uomini hanno vinto una prova ricompensa e le donne sarebbero dovute restare a bocca asciutta ma non è stato così.

“Dopo la prova ricompensa, mangiano di nascosto parte della ricompensa, violando il regolamento”, rivela Alvin parlando proprio di Marialaura, Estefania e Carmen: le tre naufraghe verranno punite?

Lo spirito dell’Isola potrebbe presto palesarsi in Honduras…

I Naufraghi sbarcano su Playa Sgamada dove trovano ad attenderli una ricca ricompensa, mentre su Playa Sgamadissima Pamela esplora la sua nuova casa 🏝 #Isola https://t.co/K8DHAyLrNt — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 31, 2022