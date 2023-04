Achille Costacurta è stato denunciato. Notte folle in quel di Milano per il figlio 18enne di Martina Colombari e Billy. Il protagonista di Pechino Express è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per aver aggredito un vigile con un pugno, dopo aver perso la pazienza a bordo di un taxi.

Achille Costacurta denunciato dopo Pechino Express

Ma cosa è accaduto? A quanto pare, trascorse da poco le 23, Achille Costacurta sarebbe salito a bordo di un taxi in zona Tortona. Pochi minuti dopo avrebbe iniziato ad agitarsi all’interno dell’automobile, apparentemente senza motivo, spaventando il tassista.

Il conducente, per questo motivo, si sarebbe avvicinato ad una pattuglia della polizia in servizio in via Savona per il Fuorisalone.

“Il tassista ha detto ai vigili che il passeggero stava danneggiando il suo veicolo e che urlava frasi senza senso; qualcuno l’avrebbe visto anche lanciare accessori griffati dai finestrini”, riporta Il Giorno.

Mentre il conducente è sceso dal veicolo, Costacurta si è rifiutato di uscire ed è rimasto sul taxi. Gli agenti, allora, avrebbero aperto le portiere ma uno di loro sarebbe stato colpito dal ragazzo con un pugno vicino all’occhio.

La ferita del vigile è stata giudicata guaribile in sette giorni. A quel punto, Achille è stato immobilizzato e portato all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale di via Custodi. Il padre Alessandro Costacurta è poi arrivato all’alba per riportarlo a casa.

In un’intervista del 2021 Martina Colombari ha raccontato che lei e Alessandro Costacurta hanno avvertito la necessità di ricorrere a uno psicologo per le liti costanti con il figlio Achille durante il periodo della pandemia.

Le offese a Fedez

Solo pochi giorni fa Achille Costacurta si è reso protagonista di un altro fattaccio. Ed infatti, il figlio della Colombari aveva raccontato un episodio riguardante Fedez che aveva fatto il giro della rete:

Questo s*****o. Quando avevo l’età di Leone io gentilmente chiedo una foto e lui sgarbatamente mi manda via dicendo che lui doveva mangiare. Per non fare il suo gioco, mio papi mi ha preso ed è andato a casa. Forse adesso non lo farebbe più perché ha avuto figli? Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino.