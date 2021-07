Alessandro D’Amico, ex corteggiatore del secondo trono gay di Uomini e Donne (scelto da Alex Migliorini) ha donato un rene alla sorella, catturando l’attenzione non per dinamiche legate al gossip ma per un meraviglioso gesto di fratellanza e amore.

Uomini e Donne: Alessandro D’Amico ha donato un rene alla sorella

“Quando a 20 anni ti rendi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare” ha scritto Alessandro D’Amico sul suo account di Instagram.

“Questa volta ho detto no. Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino” ha aggiunto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Nel pomeriggio di oggi dell’ex volto del trono gay è tornato sui social per tranquillizzare i numerosi estimatori: “Sto bene” ha scritto dopo l’operazione che ha salvato la vita alla sorella donando il suo rene.

Un gesto bellissimo che merita di essere evidenziato e condiviso, bravo Alessandro!