La Strage di Erba, efferato caso di cronaca nera che sconvolse l’Italia nel 2006, è tornato di recente al centro delle maggiori trasmissioni televisive, tra cui Quarto Grado e Le Iene. I due programmi Mediaset, nel dettaglio, hanno trattato l’argomento – il caso è chiuso con due condanne definitive all’ergastolo – alla luce di alcune interessanti novità di cui si sta parlando proprio in queste settimane. E, stando alle indiscrezioni, pare proprio che sia esplosa la tensione tra le due trasmissioni.

La strage di Erba fa riferimento al caso di omicidio plurimo consumatosi l’11 dicembre 2006 e nel quale persero la vita Raffaella Castagna, il figlioletto Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. I due coniugi, Olindo Romano e Rosa Bazzi, sono stati condannati all’ergastolo e ritenuti i responsabili dei delitti. I due hanno prima negato le responsabilità, poi confessato tutto ed infine nuovamente urlato la loro innocenza.

Ma perchè oggi si torna a parlare del caso in trasmissioni come Le Iene e Quarto Grado? Il pool di avvocati di Rosa e Olindo ha prodotto una serie di nuovi atti che il sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser ha raccolto, chiedendo alla procura generale di riaprire il fascicolo, ritrasmettendo gli atti alla Corte d’appello di Brescia. La sua convinzione è che i due coniugi potrebbero essere innocenti.

Le due trasmissioni Mediaset, tuttavia, su questa tesi avrebbero delle posizioni tra loro contrastanti. Occupandosi del caso, il programma di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi avrebbe assunto una posizione colpevolista, a dispetto de Le Iene che sarebbe certo sulla loro innocenza. A scriverlo è Giuseppe Candela su Dagospia, che in merito riferisce:

Tensione alle stelle a Cologno Monzese. Da una parte Le Iene, dall’altra Quarto Grado. Uno scontro esploso da tempo tra il programma di Davide Parenti e la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, ora trasceso con il caso di Erba. Su Rete 4 certi della colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, su Italia 1 certi della loro innocenza.

Così l’inviato Monteleone prima rilancia e smentisce in onda un articolo di Nuzzi poi attacca sui social: “Non ve la prendete, non studiano. (…) Il conduttore de La Corrida me lo ricordavo diverso. Ma come mai l’hanno messa su Rete 4? Quando entra quello coi campanacci?”, per poi aggiungere un’altra offesa “Quarto Sfondone”.

Fonti Mediaset spiegano che il programma di Rete 4 non avrebbe gradito la scelta de Le Iene di fiondarsi, con metodi che giudicano discutibili e poco giornalistici, sulla cronaca nera. Il caso sarebbe arrivato anche ai piani alti, qualcuno interverrà?