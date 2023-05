Stefania Rota e Alessia Pifferi: i casi di Quarto Grado di oggi 12 maggio

I casi di Stefania Rota e di Alessia Pifferi saranno al centro della nuova puntata di Quarto Grado, in onda nella prima serata di oggi 12 maggio su Rete 4. Alla conduzione del programma troveremo Gianluigi Nuzzi, che interagirà con i suoi ospiti in studio, introducendo e commentando i casi di cronaca nera del momento.

Il caso di Stefania Rota a Quarto Grado

Al centro di Quarto Grado di oggi 12 maggio, il giallo sulla morte di Stefania Rota, la donna trovata senza vita quasi un mese fa, il 21 aprile scorso, a Mapello, in provincia di Bergamo. Cosa è successo alla vittima?

La 62enne è stata trovata morta sul pavimento del salotto della sua casa in avanzato stato di decomposizione, forse deceduta da oltre un mese, dal momento che il decesso risalirebbe allo scorso marzo. Tuttavia l’ipotesi del malore appare sempre più remota: cosa è successo quindi?

Il caso di Alessia Pifferi

A Quarto Grado anche il caso di Alessia Pifferi, la madre 37enne milanese accusata di omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire di stenti la piccola figlia Diana, di un anno e mezzo. La donna avrebbe lasciato per sei giorni di fila la bambina da sola in casa.

Pifferi, intanto, dal carcere accusa la madre e la sorella di non essere dalla sua parte e di non averla difesa.