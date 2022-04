Raffaello Tonon non è mai stato un estimatore di Soleil Sorge. In più di una occasione, infatti, l’opinionista si è sbilanciato commentando aspramente le dinamiche del Grande Fratello Vip.

Lo scorso febbraio, per esempio, proprio Tonon ospite di Mattino Cinque, aveva duramente commentato il bacio tra Soleil e Delia Duran:

Non è scandaloso quello che abbiamo visto e non è che non si deve vedere un bacio, ma è scandaloso strumentalizzare. Per altro non è un bacio amichevole, ma qualcosa che è molto vicino alla passione e il lato più fisico, ma non l’amore.

Da anni stiamo facendo delle grandissime e giustissime battaglie contro l’omofobia e poi queste giocano, infatti ha ragione Davide Silvestri quando dice che sono d’accordo… Hanno capito che questo tipo di atteggiamento scatena dibattiti e infatti siamo qui a parlarne a giudicarle e a ragionarci su. Atteggiamenti simili scatenano la curiosità di chi è a casa e negli studi.

Io dico che Soleil è la mente di tutto. In questo contesto, uno onesto non ne viene fuori. Animo sensibile Soleil? Quella è un serpente a sonagli. Questa ragazza non cade nelle trappole, ma fa cadere gli altri nelle sue pianificazioni.